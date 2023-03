Rabiate Kunden demolieren Wiener Autowerkstätte

Weil ihm die Begutachtungsplakette für seinen 20 Jahre alten BMW verweigert wurde, hat ein 46-jähriger Autofahrer mit seinem 33-jährigen Kompagnon am frühen Montagnachmittag mit einem Hammer eine Kfz-Werkstätte in Wien-Hernals beschädigt. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger war der Zulassungsbesitzer mit dem alten Wagen in die Werkstätte unweit der Ottakringer Straße gekommen und wollte das Pickerl erneuern lassen. Doch bei der Prüfung leuchteten alle Kontrollleuchten auf.

Der Mechaniker verweigerte ihm daraufhin das Pickerl, stellte aber für die Arbeitszeit dennoch eine Rechnung. Das dürfte den 46-jährigen österreichischen Staatsbürger weiter echauffiert haben, er soll dem Mechaniker bereits gedroht haben. Mit seinem aus Rumänien stammenden Kompagnon kam er gegen 13.30 Uhr zurück, schlug eine Fensterscheibe ein und attackierte einen Mitarbeiter der Werkstätte. Dann flüchtete das Duo.

Die Polizei fahndete nach dem Wagen und fand ihn später in Meidling. Die beiden Verdächtigen wurden vorübergehend festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt, unter anderem wegen Erpressung. Sie sollen auch das Geld unter Drohungen zurückverlangt haben. Ihre Aktionen stritten sie ab.