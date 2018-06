Rabiate Fahrgäste gegen fast wehrlose Busfahrer

Immer wieder werden Bahn- und Busangestellte Opfer von Attacken, Gesetz versucht Abhilfe zu schaffen.

Verletzt

Auch dieses Mal wurde das Opfer getreten und zwar von hinten gegen den Rücken, was eine Nierenprellung zur Folge hatte. Deshalb wurde der sechsfach einschlägig Vorbestrafte zu 800 Euro Strafe verurteilt. Speziell für Bedienstete von öffentlichen Verkehrsmitteln – also Fahrer und Kontrolleure – wurden rechtliche Bestimmungen geschaffen, um derartige Angriffe besser in den Griff zu bekommen. „Aus Sicht des Opferschutzes ist es zu begrüßen, dass Straftaten gegen Lenker von öffentlichen Verkehrsmitteln strenger geahndet werden“, führt Rechtsanwalt Stefan Denifl aus. So werden beispielsweise Verletzungen solcher Personen mit zwei statt einem Jahr Strafe geahndet. Und bereits der tätliche Angriff ist strafbar, das heißt, ohne dass es zu einer Verletzung kam.