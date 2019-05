R20-Summit für Klimaschutz in Wien mit viel Prominenz

Arnold Schwarzenegger, Greta Thunberg, UNO-Generalsekretär Antonio Guterres - und jetzt auch noch NASA-Astronaut Scott Kelly sowie Hubert von Goisern: Der R20 Austrian World Summit am 28. Mai in Wien ist inzwischen zu einer der populärsten Plattformen für Klimaschutz geworden. "2019 ist das Thema Klimaschutz endlich im Bewusstsein vieler Menschen angekommen", sagte Organisatorin Monika Langthaler.

Der Summit von Schwarzenegger, der sich bewusst “außerhalb der Klima-Bubble” platziert, wird heuer auf zwei Bühnen stattfinden: In der Hofburg erörtern Politiker, Experten und Prominente mit den rund 1.200 Besuchern aus 30 Nationen das Thema “Klimafinanzierung”. Dabei wird aber “nicht nur über die Zukunft unseres Planeten diskutiert, sondern gezeigt, was konkret schon alles möglich ist”, hieß es seitens der Organisatoren. Dies wird auch anhand von zehn Best Practice-Beispiele vorgestellt.