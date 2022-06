"Quo vadis, Aida?" holt sich den Lux-Filmpreis

Die österreichische Koproduktion "Quo Vadis, Aida?" der bosnischen Regisseurin Jasmila Žbanić ist der Gewinner des Lux-Filmpreises des europäischen Parlaments 2022. Verliehen wurde die renommierte Auszeichnung am Mittwoch durch Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in Straßburg. Sebastian Meises "Große Freiheit", die zweite heimische Produktion im Finaltrio, musste sich indes ebenso geschlagen geben wie der dritte Film im Bunde, das dänische Fluchtdrama "Flee".

"Als ich einen Film über den Völkermord in Srebrenica vorbereitete, dachte ich, dass der Krieg in Bosnien, in Kroatien, in unserer Region der letzte in Europa war. Es hat mich schockiert, als ich sah, dass wir Europäer den Krieg in der Ukraine zulassen. Ich fordere Sie alle auf, einen Weg zu finden, den Krieg in der Ukraine zu beenden", zeigte sich Regisseurin Žbanić laut Aussendung kämpferisch bei der Preisverleihung.