„Quellen von Ems“ – Hohenems würdigt Ehrenamtliche für ihren Einsatz!

Ohne ehrenamtliches Engagement wäre unser Land um vieles ärmer und unser Gemeinwesen so nicht denkbar. Ehrenamt ist unschätzbar wertvoll und die Quelle der Hohenemser Gesellschaft.

Die Stadt Hohenems würdigte daher am Donnerstag, dem 30. September 2021, bei der Gala zu Ehren des Hohenemser Ehrenamts, 37 besonders ehrenamtlich engagierte Hohenemser.

„Es ist unbezahlbar, was die Ehrenamtlichen für Hohenems geben. Darüber hinaus gäbe es noch unzählige mehr, die wirklich tolle Arbeit für das Gemeinwohl leisten und die Stadt kann stolz sein, dass es solche Menschen gibt“, so Stadtrat Markus Klien.

„Das Veranstaltungsmotto ‚Quellen von Ems‘ hat sich quasi die Veranstaltungslocation selbst ausgesucht – denn das Rheinauen, direkt am Alten Rhein – als wahrscheinlich schönstes Freibad Österreichs, ist natürlich prädestiniert dafür. ‚Quellen von Ems‘ haben wir deshalb ausgesucht, weil es kaum ein treffenderes Symbol für das Ehrenamt gibt als eine Quelle – das Ehrenamt ist eine Quelle, aus der unsere Gesellschaft Kraft, Energie und Inspiration schöpft. Für uns ist das Ehrenamt alles andere als selbstverständlich und deshalb möchten wir euch, den Geehrten, heute zeigen, dass es uns sehr viel Wert ist, was ihr tagtäglich leistet. Danke! Es ist schön, dass es euch gibt“, so Bürgermeister Dieter Egger.