Queerige Zeiten

Poco: D? Entschuldige Meta, was ist D? – D ist das neue Geh‘schlecht und heißt DIVERS – Divers soll neu sein? Divers heißt bitte verschieden, Meta, ist denn verschieden neu? – Ja, für Alte wie dich, Poco, ist verschieden neu, weil du eben nicht weißt, dass Divers dreierlei heißt – Was? Noch drei G? – Ja, I, GN und X – Nein, nicht schon wieder – Doch, bleib ruhig, alles wird gut – Poco: Aber mir wird gleich ge‘schlecht – Meta: Hör zu, ich erklär dirs: I heißt inter, GN ist geschlechtsneutral, X ist unklar, klar? – Nein. Wo bin da ICH? Ich komm jedenfalls unter F M D I GN X nicht vor, bingo – Meta: Dann bist Du queer, ein Abweichler – Poco: Was ist denn das nun wieder? – Meta: Moment, ich schau im Wiki nach, weiß es selber nicht so ganz genau. Da, ich habs: „Queer bezeichnet Personen, Handlungen oder Dinge, die durch den Ausdruck einer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität von der gesellschaftlichen Cisgender-Heteronormativität abweichen.“ – Poco: Jetzt reichts mir aber. Damit das aufhört, sag ich dir jetzt, was ich bin: Ich bin E – Meta: Tut mir leid, E gibt es nicht! – Das sagen alle Obergscheiten wie du, Meta – Also bitte, was ist E? – ENGEL.