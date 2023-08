Queen-Song "Fat Bottomed Girls" von Kinder-Album gestrichen

Das Lied "Fat Bottomed Girls" der Kultband Queen fehlt in der Neuauflage eines "Greatest Hits"-Albums für Kinder. Britische Medien berichteten am Montag, das liege am Titel und Inhalt des Songs, in dem kräftigere Frauen und sexuelle Erfahrungen mit ihnen besungen werden. Das von Gitarrist Brian May geschriebene Lied war auf dem "Greatest Hits"-Album der Band 1981 zu hören. Die nun veröffentlichte Neuauflage erschien auf der Plattform Yoto, die sich an jüngere Kinder richtet.

Weitere Queen-Songs wie "Bohemian Rhapsody" und "We Will Rock You" erschienen mit Warnhinweisen. "Bitte beachtet, dass die Texte in einigen dieser Lieder Themen von Erwachsenen enthalten, einschließlich gelegentlicher Anspielungen auf Gewalt und Drogen", heißt es auf der Seite. "Es handelt sich um die originalen und unbearbeiteten Aufnahmen." Obwohl keine Schimpfwörter verwendet würden, sollten Eltern dabei sein, wenn die Songs in Anwesenheit jüngerer Kinder abgespielt werden.

Gitarrist May hatte vor einigen Jahren der Musikzeitschrift "Mojo" gesagt, "Fat Bottomed Girls" (Deutsch etwa: Mädchen mit dicken Hintern) sei ein "pansexueller Song" und von Sänger Freddie Mercury inspiriert. "Ich habe ihn mit dem Gedanken an Fred geschrieben, wie man das so macht, wenn man einen großartigen Sänger hat, der Mädchen mit dicken Hintern mag ... oder Jungs", sagte May.