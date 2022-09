Queen Elizabeth II. wird beigesetzt

Gut eineinhalb Wochen nach ihrem Tod wird die britische Königin Elizabeth II. am Montag beigesetzt. Zu der Trauerfeier in der Londoner Westminster Abbey um 12.00 Uhr MESZ werden Hunderte Staats- und Regierungschefs, gekrönte Häupter und Würdenträger erwartet, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, US-Präsident Joe Biden, Deutschlands Präsident Frank-Walter Steinmeier, der französische Präsident Emmanuel Macron und der japanische Kaiser Naruhito.

In mehreren aufwendig choreographierten Prozessionen wird der Sarg der am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorbenen Queen zunächst vom Parlament in die Abbey gebracht; von dort geht es weiter zum Wellington Arch und nach einer Überführung per Leichenwagen nach Windsor in die St.-Georges-Kapelle des dortigen Schlosses. In einer Seitenkapelle der Kirche findet die Queen am Abend ihre letzte Ruhestätte an der Seite ihres im vergangenen Jahr gestorbenen Ehemannes Prinz Philip.