Queen ehrt Höhlentaucher, Model Twiggy und Michael Palin

Sieben britische Höhlentaucher, ein legendäres Model und ein Komiker stehen dieses Jahr auf der Liste derjenigen Briten, die von Queen Elizabeth II. am Neujahrstag ausgezeichnet werden. Die Taucher waren im Juli an der spektakulären Rettung einer thailändischen Jugend-Fußballmannschaft aus einer überfluteten Höhle beteiligt und werden für ihren Einsatz nun geehrt.

Insgesamt stehen 1148 Personen auf der am Freitagabend veröffentlichten Liste der Neujahrs-Auszeichnungen. Die als Model der Minikleid-Ära bekannt gewordene Lesley Lawson, besser bekannt als Twiggy, erhält den Titel einer Dame of the British Empire. Die 69-Jährige sagte der Nachrichtenagentur British Press Association, die Ehrung sei toll, bringe sie aber gleichzeitig “zum Kichern”.