Queen am 93. Geburtstag bei Gottesdienst in Windsor

Die britische Königin Elizabeth II. ist am Ostersonntag 93 Jahre alt geworden. Gemeinsam mit Familienmitgliedern besuchte die Monarchin eine Messe in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor. Begleitet wurde die Queen unter anderem von Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) sowie von Prinz Harry (34). Die hochschwangere Meghan fehlte allerdings.

Traditionell werden in London immer Salutschüsse zum Ehrentag abgegeben – aber niemals an einem Sonntag. Der Kanonendonner wird daher dieses Mal mit einem Tag Verspätung am Montag zu hören sein. Die traditionelle Geburtstagsparade “Trooping the Colour” findet stets erst im Juni statt.