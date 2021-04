Quartararo gewinnt auch in Portimao - Binder 5. Marquez 7.

Der französische Yamaha-Pilot Fabio Quartararo hat am Sonntag den dritten Motorrad-WM-Lauf der MotoGP-Klasse in Portimao aus der Poleposition gewonnen. Der Südafrikaner Brad Binder wurde als bester KTM-Pilot Fünfter, Sechsfach-Weltmeister Marc Marquez auf Honda bei seinem Comeback nach fast neunmonatiger Pause wegen eines Oberarmbruchs Siebenter. Alex Rins auf Suzuki und Johan Zarco auf Ducati vergaben ihre Chancen mit Ausfällen sieben bzw. sechs Runden vor Schluss.

Für Quartararo war es der zweite Sieg in Folge, nachdem er auch Anfang April in Katar gewonnen hatte. Er war in Portugal zu Beginn des Rennens zurückgefallen, kämpfte sich aber bald wieder an die Spitze und gab diese nicht mehr ab. Der 21-Jährige führt die WM-Wertung nach drei Rennen nun mit 61 Punkten an, der in Portimao zweitplatzierte Ducati-Pilot Francesco Bagnaia nimmt mit 46 Zählern Rang zwei ein. Weitere fünf Punkte dahinter rangiert der spanische Yamaha-Fahrer Zarco auf Rang drei.