Qualitätssicherung: Mittagessen im Kindergarten

Die Stadt Hohenems lud in Zusammenarbeit mit dem „aks vorarlberg“ kürzlich zur Schulung: „Qualitätssicherung im Bereich Kinder- und Kleinkinderbetreuung“ ein.

In den städtischen Kindergärten und Kleinkinderbetreuungseinrichtungen sowie auch in der Schülerbetreuung wird für die Kinder ein Mittagessen angeboten. Dabei ist es der Stadt ein großes Bedürfnis, den Mitarbeitern den richtigen Umgang bei der Ausgabe des Essens näherzubringen und die Qualität im Umgang mit der Lebensmittelverabreichung an die Kinder ständig zu erhöhen. Besonders die gute Hygienepraxis beim Verarbeiten von frischen Lebensmitteln waren das Ziel der Schulung, denn Kinder gehören zu den empfindlichsten Personengruppen. Daher ist die konsequente Beachtung von standardisierten Hygienemaßnahmen auch besonders wichtig. Die Teilnehmer erwarben sich durch die Schulung das erforderliche Grundwissen dafür. Um den Kindern eine bestmögliche Entwicklung zu ermöglichen, wird sich das Personal in Hohenems auch weiterhin verstärkt für die Einhaltung dieser Qualität einsetzen.