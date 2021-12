Qualitätsjournalismus: Ein Kleinformat trumpft groß auf Die NEUE

ist aus der heimischen Medienlandschaft nicht wegzudenken und punktet mit regionaler Berichterstattung, die den Menschen in den Vordergrund stellt.

Die NEUE Vorarlberger Tageszeitung steuert auf ein beeindruckendes Jubiläum zu. Im kommenden Jahr feiert die kleinformatige Tageszeitung, die von Dienstag bis Sonntag erscheint, ihr 50-jähriges Bestehen. In diesen 50 Jahren ist viel geschehen und es gab viele Veränderungen. Eine Konstante jedoch blieb: Die NEUE steht seit jeher für herausragende journalistische Qualität. Sie ist keiner Interessengruppe verpflichtet und traut sich Missstände und Unzulänglich­keiten aufzudecken und zu benennen. Die Redakteurinnen und Redakteure sind tief in den Vorarlberger Gemeinden verwurzelt und konzentrieren sich auf die Geschichten aus Vorarlberg für Vorarlberg. Der Mensch steht im Mittelpunkt der Berichterstattung und die NEUE gibt den wichtigen Themen jenen Platz, den sie verdienen. Die Redaktion analysiert, kommentiert und ordnet ein. Politische Entscheidungen ebenso wie gesellschaftliche Ereignisse, wirtschaftliche Entwicklungen oder sportliche Höchstleistungen.

Nachrichtenportal neue.at

Die Digitalisierung macht auch vor der NEUE nicht halt, was in der Redaktion aber nicht als Bedrohung für den Printmarkt, sondern als Chance gesehen wird. Mit neue.at wurde ein Nachrichtenportal aufgesetzt, das Vorarlberg mit der Welt verknüpft. Dank der Kooperation mit der Kleine Zeitung kann die NEUE nicht nur mit heimischen Themen brillieren, sondern auch über die Grenzen des Ländles und Österreichs hinaus auf ein Netzwerk von über 200 Journalisten zurückgreifen. Ein Angebot, das kein anderes Medium in Vorarlberg den Interessierten bieten kann.