Qamar Abbas: Darf er jetzt wieder nach Vorarlberg?

Die Entscheidung über das Aufenthaltsverfahren für Asylwerber Qamar Abbas ist am Dienstag gefallen.

"Lange auf diesen Tag gewartet"

"Sie können sich nicht denken, wie froh ich heute bin. Ich habe sehr lange auf diesen Tag gewartet", so Qamar Abbas. gegenüber den "VN". Er erhält die Aufenthaltsberechtigung plus, darf also arbeiten. In einem Jahr wird sein Aufenthalt neu bewertet. Man organisiere bereits seine Einreise, hieß es seitens seiner Unterstützer. Seit fast drei Jahren befindet sich Qamar A. wieder in Pakistan.