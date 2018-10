PVA-Obmann warnt vor "Zeitdruck" bei Kassenfusion

Pensionsversicherungsanstalt-Obmann Manfred Anderle warnt vor zu hohem Zeitdruck bei der von der türkis-blauen Bundesregierung geplanten Zusammenlegung der Sozialversicherungen und Krankenkassen. "Eine Fusion kostet zu Beginn immer Geld, und großer Zeitdruck kostet noch mehr Geld." Das war laut Anderle die Erfahrung der Zusammenlegung der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter und Angestellten.

PVA-Obmann Anderle nennt niedrigere Fusionskosten für die Zusammenlegung. “Von damals bis heute kommt man in etwa auf 120,5 Millionen Euro. Die Zahlen des Rechnungshofs können wir nicht ganz nachvollziehen.” Zeitdruck sei jedenfalls ein schlechter Ratgeber. Wenn man unterschiedliche Arbeits- und Führungsstrukturen zusammenbringen will, dann braucht das Zeit, für die unmittelbar Betroffenen und für die Versicherten. Das werde auch bei der anstehenden Zusammenlegung der Krankenkassen nicht anders sein. “Dort haben wir neun unterschiedliche Kulturen, auch wenn das Produkt das gleiche ist.”

Bei der Fusion der Pensionsversicherungsanstalten fielen damals etwa hohe Kosten für einen Sozialplan oder für den Aufbau zusätzlicher Landesstellen an. Von letzterem hätten die Versicherten mit einem besseren Service profitiert. “Wir sind näher zum Versicherten gekommen. Es gibt nun in jedem Bundesland einen Ansprechpartner, der in Fragen der Pension oder des Pflegegeldes für die Versicherten da ist.”, so Anderle. Darüber hinaus habe man das Rehabilitationsangebot wesentlich verbessern können.