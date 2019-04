PV und Batteriespeicher

Warum werden Photovoltaik und Batteriespeicher im Ländle so nachgefragt? Haustechnikexperte Dieter Bischof verrät es uns im Interview.

Wir empfehlen, den Jahresstromverbrauch und die Größe der Photovoltaikanlage heranzuziehen. Als Faustformel kann man sagen, dass die Speicherkapazität in Kilowattstunden (kWh) in etwa der Leistung der Anlage in kWpeak entspricht. Also bei einer Photovoltaikanlage mit 5 kWpeak passt ein Speicher mit 5 kWh Speicherkapazität. Wenn die Photovoltaikanlage so dimensioniert ist, dass sie in etwa den Jahresverbrauch produziert, kann man sich so im Sommer nahezu autonom mit Strom versorgen. Je mehr vom Gesamtstromverbrauch tagsüber benötigt wird, umso kleiner kann der Speicher sein.