PV-Balkonanlagen: Leichter Einstieg in eigenen Ökostrom

Mit kleinen PV-Anlagen an Balkonen, Vordächern oder Hauswänden eigenen Ökostrom zu produzieren, liegt derzeit voll im Trend. So einfach die Installation technisch auch ist, so kompliziert sind die rechtlichen Grundlagen. Ein Überblick.

Auch wenn sich der Strom für kaum mehr als zwei Haushaltsgeräte damit erzeugen lässt, erfreuen sich PV-Balkonanlagen großer Beliebtheit. Nicht zu Unrecht, denn sie sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, zumindest ein bisschen eigenen Ökostrom zu produzieren. Der Weg zu einer solchen Anlage scheint denkbar einfach: Bestellen, beim Netzbetreiber anmelden, am Balkon festschrauben, in die Außensteckdose einstecken – und fertig. Doch ganz so einfach ist es nicht:

Unter welchen Voraussetzungen dürfen PV-Anlagen angesteckt werden?

Aufgrund der Normenlage und der Elektrotechnikverordnung ist der Steckerbetrieb nicht ohne Weiteres erlaubt – der Hersteller bzw. Händler muss nämlich eine Risikoanalyse gemäß Elektrotechnikverordnung vorlegen, die besagt, dass die Steckerlösung sicher ist. Da Sie als Betreiber des Geräts für die Sicherheit verantwortlich sind, sollten Sie sich beim Kauf davon überzeugen, dass eine solche Risikoanalyse vorliegt. Wird ein Gerät in Betrieb genommen, das dem Stand der Technik nicht entspricht, kann das nicht nur lebensgefährlich werden, sondern im Schadensfall auch zu Problemen mit der Versicherung führen.

Es ist in jedem Fall sinnvoll, die Anlage vom Fachbetrieb installieren zu lassen.

Normgerecht ist das feste Anschließen des Gerätes durch einen Fachbetrieb. Dann entspricht es dem Stand der Technik und Sie sind als Betreiber sicher. Ein Fachbetrieb wirft außerdem auch noch einen Blick auf die Hausinstallation, ob sie mit einer Steckeranlage klarkommt. Das ist vor allem bei älteren Gebäuden unbedingt empfehlenswert.

Wie groß darf eine PV-Balkonanlage sein?

Sogenannte Kleinsterzeugungsanlagen dürfen bis max. 800 Watt einspeisen. Weil der nicht direkt von Ihnen verbrauchte Strom ins Netz eingespeist wird, muss spätestens zwei Wochen vor Inbetriebnahme der Netzbetreiber schriftlich verständigt werden. Dies ist ­neben weiteren Pflichten in den Marktregeln der E-Control beschrieben.

Darf ich eine Balkonanlage in einer Wohnanlage installieren?

Grundsätzlich ja, denn in der Regel wird nicht baulich ins Gebäude eingegriffen. Allerdings verändert sich das Erscheinungsbild des Gebäudes, was mög­licherweise baurechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

Factbox

Alternative Wege zum eigenen Strom

Der Einstieg in die eigene Stromerzeugung gelingt u.a. aber auch mit gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen auf dem Dach eines Mehrwohnungshauses oder einer Erneuerbaren-Energie-­Gemeinschaft mit Nachbarn oder Bekannten im Umfeld, die über ein geeignetes Dach verfügen.

Details dazu finden Sie auf https://pv-gemeinschaft.at/

Factbox

Infos:Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen:

n das Elektrotechnik-Gesetz ETG 1992 §3(1)

n die OVE E 8101 – 2019-01-01/551.7.2/ii

n die Elektrotechnikverordnung §4 (2)

n die Technischen und Organisatorischen Regeln (TOR Erzeuger, Kapitel 2.1 und 5.1.3) der E-Control