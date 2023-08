Putsch im Niger schürt Angst vor Auswirkungen auf Uranabbau

Wenn von der unsicheren Situation rund um den Militärputsch im Niger die Rede ist, ist der Begriff Uran nicht weit. Zwar liefert das Land in der Sahelzone weltweit gesehen nur fünf Prozent des für die Kernenergie benötigten radioaktiven Schwermetalls, umso wichtiger ist das Uran aus dem Niger indes für die Nuklearindustrie Westeuropas. Zwischen 20 und 30 Prozent des Urans für die Atomkraftwerke Frankreichs stammen von hier.

Angesichts der Bedeutung des nigrischen Urans für Frankreich ist es nicht überraschend, dass der französische staatliche Atomkonzern Orano (früher Areva) auch beim Uranabbau im Niger der größte Player ist. Noch in der französischen Kolonialzeit, im Jahr 1957, wurden erstmals Uranvorkommen im Niger entdeckt. Der Abbau startete 1971 und ist bis heute eine wichtige Einnahmequelle des bitterarmen Binnenlandes in Westafrika. In den 1970er-Jahren träumte man in der Bevölkerung des Niger noch von Reichtum durch den Uranboom, die im Norden gelegene Bergbaustadt Arlit sollte ein "zweites Paris" werden. Doch mit dem Verfall der Uranpreise in den nachfolgenden Jahrzehnten, vermehrte islamistische Anschläge - darunter im Mai 2013 auf die Uranmine in Arlit - und hohe Kriminalität in der Bergbauregion scheinen diese Träume zunächst ausgeträumt.