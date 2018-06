Putin und Poroschenko sprachen über Gefangenenfreilassung

Vor einem Ministertreffen zum Ukraine-Konflikt haben Kremlchef Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko über die Lage von Gefangenen aus ihren Ländern beraten. Sie hätten vereinbart, dass Menschenrechtsvertreter beider Staaten ihre Landsleute in den Gefängnissen besuchen sollten, teilte der Kreml am Samstag mit.

Aus dem Präsidialamt in Kiew verlautete, es sei über eine mögliche Freilassung von Ukrainern gesprochen worden, die in Russland und in den ostukrainischen Separatistengebieten in Haft seien. Poroschenko habe den Hungerstreik von Gefangenen angesprochen.