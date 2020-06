Putin sieht kaum Chancen für atomaren Abrüstungsvertrag

Nach dem angekündigten Ausstieg der USA aus dem Abkommen über militärische Beobachtungsflüge sieht Russland auch kaum noch Chancen für eine Rettung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags New Start. Russlands Präsident Wladimir Putin rief am Samstag überraschend den russischen Sicherheitsrat zusammen, um über die Zukunft der beiden Verträge zu beraten.

Es gebe bisher keine ernsthaften Verhandlungen mit den USA über die Verlängerung von New Start, sagte er am Samstag nach Kremlangaben in einer Videoschaltung. Es sei ein Thema von höchster Wichtigkeit - "nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt".