Putin setzt deutschen Politiker auf Fahndungsliste

Michael Rubin, ein 54-jähriger FDP-Kommunalpolitiker aus Frankfurt, hat herausgefunden, dass er von Wladimir Putin, dem Kreml-Diktator, auf eine Liste von Regime-Feinden gesetzt wurde.

Rubin, der sich in seiner politischen Tätigkeit aktiv gegen die Diktatur von Alexander Lukaschenko in Belarus und die Politik von Wladimir Putin in Russland einsetzt, steht nun im Fokus Moskaus.