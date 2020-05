Putin ordnet Militärparade zum Sieg über Hitler am 24. Juni

Kremlchef Wladimir Putin hat ungeachtet hoher Corona-Infektionszahlen für den 24. Juni die große Militärparade zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler angeordnet. Er wies am Dienstag Verteidigungsminister Sergej Schoigu an, mit der Organisation des Großereignisses unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen zu beginnen.

Die Parade am Tag des Sieges am 9. Mai war abgesagt worden wegen der Coronakrise. Nun sagte Putin, dass der Höhepunkt der Epidemie überschritten sei. Er hatte mehrfach betont, dass die Parade nachgeholt werde.

Mit dem Aufmarsch Tausender Soldaten und der Parade von Panzern und Raketen wird jedes Jahr in Moskau an die großen Verdienste der Roten Armee erinnert. Noch immer aber gelten in der russischen Hauptstadt wegen der Corona-Pandemie strenge Ausgangssperren. Diese müssten bis dahin beendet sein. Den Tag für die Parade wählte Putin mit Blick auf die Geschichte - weil es am 24. Juni 1945 die erste große Siegesparade nach Ende des Zweiten Weltkrieges auf dem Roten Platz gegeben hatte.