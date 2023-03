Putin nennt Angriffe in Grenzregion Brjansk "Terror"

Nach Berichten über Gefechte auf russischem Staatsgebiet nahe der ukrainischen Grenze hat Kremlchef Wladimir Putin offiziellen Angaben zufolge für diesen Freitag den nationalen Sicherheitsrat einberufen. Russischen Angaben zufolge wurde in der Region Brjansk am Donnerstag ein Autofahrer getötet und ein zehnjähriges Kind durch Beschuss von "Sabotagetrupps" verletzt. Bei der Gruppe soll es sich um das Russische Freiwilligenkorps (RDC) handeln, das auf Seiten der Ukraine kämpft.

Die Vorfälle ereigneten sich Donnerstagvormittag in der Region Brjansk im Südwesten Russlands nahe der Grenze zur Ukraine. Im Kreis Klimowsk führten russische Kräfte mit Unterstützung des Verteidigungsministeriums einen Einsatz zur "Vernichtung bewaffneter ukrainischer Nationalisten", die die Grenze verletzt hätten, teilte Russlands Inlandsgeheimdienst FSB am Donnerstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. Später teilte der FSB demnach mit, die Lage sei "unter Kontrolle". Es seien "große Mengen Sprengstoff" bei dem Einsatz gefunden worden.

"Sie sind ins Grenzgebiet eingedrungen, wo sie das Feuer auf Zivilisten eröffnet haben. Sie haben gesehen, dass es sich um ein Zivilfahrzeug handelte, dass dort Zivilisten und Kinder drin saßen", sagte Russlands Präsident Wladimir Putin in einer Fernsehansprache zu den Angriffen und rief für Freitag den Nationalen Sicherheitsrat ein. Eine geplante Reise in die Kaukasus-Region Stawropol sagte er laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kurzfristig ab.

In den sozialen Medien kursierten kurz darauf Videos von Kämpfern, die mit einer Fahne des russischen Freiwilligenkorps (Russian Volunteer Corps, RDC) posieren und sich zu den Angriffen in Brjansk bekennen. Das RDC soll im Sommer 2022 von Exil-Russen, die in Opposition zu Putin stehen, gegründet worden sein, um die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen, berichtet das US-Nachrichtenmagazin Newsweek online. Über die Größe des Korps ist nichts offizielles bekannt, es wird jedoch auf mehrere Dutzend Männer geschätzt. Rund 40 sollen laut russischen Berichten in die Angriffe im Raum Brjansk involviert gewesen sein.