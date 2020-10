Putin: Habe Nawalnys Ausreise nach Deutschland ermöglicht

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach eigener Darstellung seinem Gegner Alexej Nawalny nach dessen mutmaßlicher Vergiftung selbst die Ausreise nach Deutschland ermöglicht. Er habe bei der Staatsanwaltschaft darum ersucht, den Weg für Nawalnys Behandlung freizumachen - obwohl es gegen den 44-Jährigen Beschränkungen wegen anhängiger Strafverfahren gegeben habe. Das sagte Putin am Donnerstag bei einem im Staatsfernsehen übertragenen Expertenforum.

"Wenn der Machtapparat den Figuranten hätte vergiften wollen, dann hätte er ihm wohl nicht erlaubt, nach Deutschland auszufliegen", sagte Putin. Der Kreml hatte im August betont, dass Putin nicht an der Ausreise beteiligt gewesen sei. Nun sagte Putin in seiner ersten persönlichen Stellungnahme zu dem Fall, er habe damit auf eine schriftliche Bitte der Ehefrau Nawalnys reagiert. Er nennt Nawalny nie beim Namen.

Nawalny war am 20. August auf einem Flug in Sibirien zusammengebrochen und wurde zwei Tage später zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen. Nach dem Befund eines Speziallabors der deutschen Bundeswehr wurde Nawalny mit dem Kampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet. Das sollen auch Labors in Frankreich und Schweden bestätigt haben. Das Nervengift ist international geächtet.

Putin beklagte am Donnerstag, dass Russland bisher keine Dokumente für ein Verbrechen präsentiert worden seien. "Geben Sie uns Beweise!", sagte er. Zugleich bot er an, dass sich russische Experten an einer möglichen internationalen Untersuchung des Falls beteiligen könnten. Der Kremlchef sagte, dass es in Russland keine Ermittlungen geben könne, solange keine Beweise für ein Verbrechen vorlägen.