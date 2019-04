Putin: Ergebnis des Mueller-Berichts war von Anfang an klar

Der russische Präsident Wladimir Putin sieht sich nach der US-Untersuchung zur angeblichen Einmischung im Präsidentenwahlkampf von Donald Trump 2016 bestätigt. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Mueller-Kommission nichts finden wird. Niemand hat das besser gewusst als wir" sagte der Kremlchef auf einer internationalen Arktis-Konferenz in St. Petersburg am Dienstag.

“Das war kompletter Quatsch”, sagte Putin weiter. Es sei immer klar gewesen, dass sich Russland nicht in die Wahl eingemischt habe. “Die Anschuldigungen waren ausschließlich Teil des innenpolitischen Kampfes in den USA.” Es war das erste Mal, dass sich Putin zu den Ergebnissen von US-Sonderermittler Robert Mueller geäußert hat.

Mueller hatte seine Untersuchung im März beendet und einen vertraulichen Bericht dazu an Justizminister William Barr übergeben. Bisher ist davon nur eine vierseitige Zusammenfassung bekannt. Demnach kam Mueller zu dem Ergebnis, dass es keine Beweise für geheime Absprachen des Wahlkampflagers von Trump mit Vertretern Russlands gab.

Putin betonte, dass sich die angeschlagenen russisch-amerikanischen Beziehungen nach der Entlastung von US-Präsident Trump verbessern könnten. “Wir hoffen, dass sich die Situation jetzt wieder normalisieren wird.” Ob es nun zu einem Dialog mit den USA komme wird, sei aber abhängig von Washington.