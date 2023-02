Ein Jahr ist seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine vergangen, und die Kämpfe zwischen den ukrainischen Streitkräften und den pro-russischen Separatisten dauern immer noch an.

Wollten Selenskyj eliminieren

Neben dem Scheitern des russischen Angriffs auf die Ukraine scheiterten auch russische Truppen, die zu Beginn aus Weißrussland entsandt wurden, bei ihrer Aufgabe, Kiew einzunehmen und den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu eliminieren. Die russischen Streitkräfte haben zwar einige Gebiete in der Ukraine besetzt, aber die ukrainischen Streitkräfte haben sie immer wieder zurückgedrängt. Die Kämpfe haben Tausende von Menschenleben gekostet und haben zu einer humanitären Krise in der Ukraine geführt.

Neue Informationen, die aus Emails, die innerhalb des russischen Geheimdienstes FSB ausgetauscht wurden, hervorgehen, zeigen, dass Putin über die Unzufriedenheit der ukrainischen Bevölkerung gegenüber Selenskyj besorgt war. Die Quelle, die auch als "Wind of Change" bekannt ist, zeigte all diese Emails dem Aktivisten Vladimir Osechkin, dem Gründer der Gulagu-Vereinigung, die Missbräuche in Russlands härtesten Gefängnissen überwacht. In diesen Emails wird behauptet, dass es in jeder ukrainischen Stadt 2.000 Menschen gebe, die den ukrainischen Präsidenten stürzen wollten. Es ist unklar, wie viel Wahrheit in diesen Behauptungen steckt.