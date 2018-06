Putin-Besuch in Wien unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen

Der russische Präsident Wladimir Putin besucht am Dienstag Wien. Es handelt sich um seine erste bilaterale Arbeitsreise seit seiner Wiederwahl Mitte März. Vorgesehen sind Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). Der Besuch findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt.

Eine Kranzniederlegung mit Außenministerin Karin Kneissl steht ebenfalls auf dem Programm. Geplant sind außerdem ein Treffen mit hochrangigen Wirtschaftsvertretern in der Wirtschaftskammer und die Eröffnung einer Ausstellung mit Werken aus der Eremitage in St. Petersburg. Zahlreiche Minister begleiten Putin nach Wien.

Österreich will trotz der schwierigen Beziehungen zwischen der EU und Russland im Dialog mit Moskau bleiben und betont vor der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli die Brückenfunktion des Landes. Im Gegensatz zur Mehrheit der EU-Staaten hat Österreich deswegen in der Giftaffäre um den russischen Doppelagenten Sergej Skripal keine russischen Diplomaten ausgewiesen. Die schwarz-blaue Regierung trägt die EU-Politik in Sachen Sanktionen mit, setzt sich aber für eine schrittweise Aufhebung im Gegenzug zu Fortschritten im Ukraine-Friedensprozess ein. Die FPÖ, die mit der Kreml-Partei Einiges Russland einen Kooperationsvertrag hat, will die Zwangsmaßnahmen möglichst bald beenden.