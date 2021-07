Punktgewinn zum Meisterschaftsauftakt

Der SC Admira Dornbirn sicherte sich zum Auftakt in die VN.at Eliteliga ein 1:1 Remis gegen Wolfurt.

Dornbirn. Zwar musste Admira Coach Herwig Klocker im Vorfeld der Partie gegen Wolfurt gleich acht Spieler aufgrund von Verletzungen, Urlaub oder fehlender Spielgenehmigung vorgeben, trotzdem konnten die Dornbirner am Ende einen erfolgreichen Einstand in die VN.at Eliteliga feiern.

Admira traf zweimal die Latte

Die Admira startete dabei gut ins Spiel und konnte bereits in den ersten Minuten mit guten Kombinationen gefährlich vor das Wolfurter Tor kommen. In der siebten Minute zog Nino Palinic im Strafraum der Gäste ab – traf allerdings nur die Querlatte. Die Hausherren in dieser Phase mit mehr Spielanteilen, die großen Torchancen blieben allerdings aus. Es dauerte bis zur 31. Minute ehe die Gäste aus Wolfurt erstmals gefährlich vor das Admira Tor kamen, doch Jeffrey Abwerzger verhinderte mit einer tollen Parade den Rückstand. Auf der anderen Seite scheiterte Jeremy Thurnher erneut am Aluminium und so blieb es zur Halbzeit beim 0:0 Unentschieden.

Punkteteilung nach dem Schlusspfiff

Engagiert starteten die Dornbirner dann auch in die zweite Hälfte und Nino Palinic hatte in der 50. Minute die große Möglichkeit zur Führung – scheiterte allerdings zweimal am Wolfurter Keeper. Das Spiel blieb größtenteils offen, aber ohne große Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. In der 70. Minute nutzte dann allerdings Admira Kapitän Marco Pichler die Hereingabe nach einer kurzen Ecke und netzte zum 1:0 für die Admira ein. Wolfurt warf in weiterer Folge alles nach vorne und wurde in der 82. Minute mit dem 1:1 Ausgleich belohnt. In der Schlussphase versuchten die Gäste zwar nochmals mit druckvollem Spiel den Siegestreffer zu erzielen, am Ende blieb es allerdings beim 1:1 Remis und der Punkteteilung.

Freude über den ersten Punkt