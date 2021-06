Punkteteilung zwischen Indians und Wanderers

Dornbirns Baseballer lieferten sich ein spannendes Duell mit den Gegnern aus Wien.

Die Gastgeber eroberten sich im ersten Spiel die schnelle Führung und bauten diese durch Homeruns von Michael Jäger und Joachim Frick auf 5-1 aus. Ryan Rupp dominierte sieben Innings lang und übergab mit einer „Vier-Runs-Führung“ an Michael Jäger. Jäger konnte die Wiener im achten Inning noch in Schach halten, musste aber im neunten Inning zusehen wie die Wanderers den Ausgleich undein Inning später den siegbringenden Run erzielten. „Ein Spiel in dem wir über lange Strecken wie der sichere Sieger aussahen, endete mit dem besseren Ende für die Wanderers“, so Dornbirn-Coach Marin Pschorr.