Punkten in der eigenen Halle ist ein Fremdwort

Die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch mussten sich den MGA Fivers mit 25:30 geschlagen geben.

Zu Beginn ging es hin und her, denn in den ersten 2 Minuten fielen gleich 6 Tore. Die Fivers konnten ihre Abwehr schneller stabilisieren und die Montfortstädterinnen taten sich zunehmend schwer den Ball hinter die Linie zu bringen. Deshalb musste man mit einem 5 Tore Rückstand in die Kabine (10:15).