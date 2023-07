Publikumsliebling kehrt zurück

Als Stück auf dem See präsentieren die Bregenzer Festspiele 2023 erneut den Publikumsliebling „Madama Butterfly“. Die Oper von Giacomo Puccini, die in der vergangenen Saison erstmals bei den Sommerfestspielen aufgeführt wurde, feiert am 20. Juli 2023 ihre Wiederaufnahme-Premiere. Die Geschichte der japanischen Geisha Cio-Cio-San, genannt Butterfly, begeisterte im vergangenen Sommer rund 163.000 Besucherinnen und Besucher bei einer Auslastung von 100 Prozent.

Enrique Mazzola

Während der Aufführung gab es immer wieder spontanen Applaus, der Schlussapplaus hielt lange an und ging teilweise in Standing Ovations über. „Madama Butterfly“ begeisterte in der vergangenen Saison nicht nur das Festspielpublikum, sondern auch zahlreiche Medienvertreter aus dem In- und Ausland. Die Inszenierung von Andreas Homoki, das Bühnenbild von Michael Levine und die musikalische Leitung von Enrique Mazzola wurden hoch gelobt. So schrieb beispielsweise die „Süddeutsche Zeitung“: „Sämig herrlich spielen die Wiener Symphoniker unter Enrique Mazzola, die Soundanlage gibt ihr Bestes, man ist in einem riesigen Konzertsaal ohne Dach. Und Barno Ismatullaeva, die weiß geschminkte Butterfly, hat einen lyrischen Zauber.

Die große Arie der Cio-Cio-San, die Arie der Hoffnung und des Ersehnens der Wiederkehr des vermeintlichen Gatten, gelingt ihr anrührend schön.“ Und die Stuttgarter Zeitung schwärmte: „Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass Unterhaltung und Ernsthaftigkeit, Spektakel und Anspruch, Pathos und zarte Gefühle, Kammermusik und Breitwandkulisse, Kunst und Event durchaus zusammenkommen können: Dieser Abend hätte ihn gewiss erbracht.“

Andreas Homoki, der die „Madame Butterfly“ im vergangenen Jahr Regie führte, wird bei der Inszenierung für die aktuelle Aufführung nicht viel ändern. Manchmal sei die Versuchung groß, eine Inszenierung in der zweiten Spielzeit weiterzuentwickeln, doch bei „Madame Butterfly“ bleibt fast alles beim Alten, stellt der Regisseur fest. Der Erfolg von Giacomo Puccinis Oper, die erstmals auf der Seebühne gezeigt wurde, soll auch im zweiten Sommer unverändert das Publikum in seinen Bann ziehen. Für Homoki ist das Werk nicht nur musikalisch enorm schön, sondern auch aktuell: „Die Oper kritisiert schonungslos die US-amerikanische und europäische Arroganz gegenüber anderen Kulturen. Dieser Aspekt ist ein klares Ziel der Inszenierung“.

Homoki, geboren 1960 in Deutschland als Sohn einer ungarischen Musikerfamilie, arbeitete nach seinem Studium der Schulmusik und Germanistik in Berlin von 1987 bis 1993 als Regieassistent und Abendspielleiter an der Kölner Oper. In dieser Zeit hatte er die Möglichkeit, erste eigene Inszenierungen umzusetzen. Sein Durchbruch erfolgte 1992 mit einer Gastinszenierung von „Die Frau ohne Schatten“ in Genf, die international große Aufmerksamkeit erregte und mit dem französischen Kritikerpreis des Jahres 1994 ausgezeichnet wurde.

Als freier Regisseur inszenierte Homoki von 1993 bis 2002 an renommierten Opernhäusern in Europa, darunter Köln, Hamburg, Genf, Lyon, Leipzig, Basel, Berlin, Amsterdam und München. Ab 2002 war er als Chefregisseur an der Komischen Oper Berlin tätig wo er 2004 zum Intendanten ernannt wurde. Seit 2012 ist Homoki Intendant des Zürcher Opernhauses, wo er mit seinen innovativen Inszenierungen das Publikum begeistert. Besonders hervorzuheben ist seine Uraufführung von „Lunea“ zur Uraufführung 2017/18 gekürt wurde.

Für die Aufführung auf dem See 2023 sind insgesamt fast 185.000 Karten für 26 Abende (inklusive Generalprobe und Young People's Night) erhältlich. Die Premiere findet am 20. Juli statt und die 77. Spielzeit endet mit der letzten Vorstellung auf der Seebühne am 20. August.

Wer das Bühnenbild von Madame Butterfly nicht nur von außen sehen, sondern auch einen Blick ins Innere wagen möchte, kann es mit dem Online-Röntgenblick bis auf den Betonkern zerlegen und so die Einzelteile der Festspielbühne genau unter die Lupe nehmen. Was sich alles hinter dem Bühnenbild verbirgt, bleibt für den Betrachter in der Regel unsichtbar. Mit dem Online-Röntgenblick ändert sich das: Interessierte Gäste können einen Blick hinter die Fassade werfen und sich aus der Tribünenperspektive virtuell über Aufbau, Technik und Funktionsweise der Bühne informieren.

Online-Röntgenblick

In verschiedenen Einstellungen kann die Bühne Schicht für Schicht durchdrungen werden von der reinen Außenansicht über die Unterkonstruktion der Kulisse bis hin zum Bodenseegrund. Besonders faszinierend ist diese Funktion für Opernfans, die sich vor Ort auf der Seetribüne befinden: Da der Online-Röntgenblick dynamisch auf die Bewegungen des Smartphones reagiert, kann der Betrachter gleichzeitig die reale Opernkulisse sehen und in sie hineinschauen. Der Bildschirm zeigt jeweils den Teil der Bühne, auf den das Smartphone gerichtet ist. Mit Hilfe der Zoom-Funktion kann man auch kleinste Details der Bühne aus nächster Nähe betrachten.