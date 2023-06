Publikum von drei Ukraine Künstlern begeistert

Die Vernissage der Bilderausstellung von Maryna Liapina, Novikova Zugairat und Svitlana Vardanian fand großen Anklang.

RANKWEIL. „Es ist ein großer Tag für unseren Verein und für die drei Künstler. So viel Energie, Leidenschaft und hohe Qualität der Bilder sind das sehr positive Ergebnis einer echten Bereicherung in der künstlerischen Phantasie“, sprach Vogelfrei-RAUM Vorstandsmitglied Carmen Drexler Klartext. Auf reges Interesse seitens der Bevölkerung stieß die erste, große, mehrtägige Bilderausstellung im Rankweiler VogelfreiRAUM von den Künstlern aus der Ukraine, Maryna Liapina (35), Svitlana Vardanian (35) und Novikova Zygairat (47). Neben vielen Gästen ließen sich Rankweil Gemeinderat Helmut Jenny mit Gattin Waltraud, Katharina Galehr zuständig für Sport, Kultur und Vereine in Rankweil, Nadine Gadient, Sandra Noyalet, Marie Stempfel, Julia Knowle, Carmen Drexler, Hausmeister Harry (alle VogelfreiRAUM), eine große Abordnung der Pfadfindergruppe Rankweil , Musiker Kurt Dreier und Günther Fulterer die Vernissage nicht entgehen. Die drei Aussteller erzählten mit Tränen in den Augen über die ganz schlimme Zeit in ihrer Heimat Ukraine und haben in den rund dreißig zum Kauf angebotenen Exponate die Gefühlswelt der letzten eineinhalb Jahre dokumentiert. „Hier sieht man ganz klar eine große künstlerische Begabung auf allen Linien. Es ist ohnehin bemerkenswert so einen großen Aufwand für eine derart große Ausstellung zu betreiben“, fand Imitation Sänger Kurt Dreier nur lobende Worte für die drei Künstler. Maryna Liapina bedankte sich abschließend bei allen Besuchern für die große Resonnanz und im Smalltalk sowie einem reichhaltigen Buffet wurde noch lange über die Geschehnisse in der Heimat Ukraine und den neuen Alltag im Raum Vorderland im Smalltalk mit den zahlreichen Gästen gesprochen. Die Öffnungszeiten der Bilderausstellung im VogelfreiRAUM Rankweil sind von Montag bis Samstag von 17.30 bis 20 Uhr und Sonntag von 10 bis 12.30 Uhr.VN-TK