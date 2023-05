Publikum erobert Leipziger Buchmesse zurück

Die Leipziger Buchmesse hat nach drei Jahren Corona-Zwangspause fast wieder so viele Menschen angezogen wie vor der Krise. Es seien 274.000 Besucherinnen und Besucher auf das Messegelände und zum Lesefestival "Leipzig liest" gekommen, teilte die Messe zum Abschluss mit. "Das ist ein fulminantes Comeback der Leipziger Buchmesse", sagte Direktor Oliver Zille. Der österreichische Gastland-Auftritt unter dem Motto "Mea ois wia mia" (Mehr als wir) zog viel Aufmerksamkeit auf sich.

Katja Gasser, die den Gastland-Auftritt als Künstlerische Leiterin verantwortet hat, freute sich im APA-Gespräch über den "großen Zuspruch und das Interesse des Publikums", das am Gastland-Stand sichtbar war. Nicht nur die zahlreichen Veranstaltungen waren stets gut besucht, auch die Präsentation von heimischen Büchern und Verlagen zog viele Interessierte an - ebenso wie das Rahmenprogramm. Rund 200 österreichische Autorinnen und Autoren war angereist. Rund 60 Verlage fanden sich beim Gemeinschaftsstand der IG Autorinnen Autoren, am Gemeinschaftsstand des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels (HVB) waren ebenfalls über 60 Verlage präsent.