Public Viewing: Fußball in der „EMs-Arena“ am Kirchplatz

EM-Feeling pur: Kostenlose Live-Übertragung, Musik und Sportspaß für alle.

Hohenems. Klatschen, pfeifen, rufen und dazwischen „Immer wieder, immer wieder, immer wieder Österreich“ singen – die Fußball-Europameisterschaft kommt und Hohenems lädt ein zu einem besonderen Public Viewing. Open-Air, auf einer 28 m² großen LED-Wall, direkt am Kirchplatz in einzigartiger Atmosphäre.

Unbeschwert zusammenkommen

In Hohenems ist Public Viewing nicht nur Public Viewing. Stadt und Region sind eingeladen, unbeschwert auf dem Kirchplatz zusammenzukommen, gemeinsam Fußball zu schauen und so das Zentrum von Hohenems mit sportlichem Leben zu füllen. Ob eingefleischter Fußballfan, Familie mit Kindern, oder einfach, um eine gute Zeit unter Gleichgesinnten zu haben – die „EMs-Arena“ am Kirchplatz bietet für jede und jeden etwas. Musikalische Begleitung kommt von abwechselnden DJs in den Vorrunden, beim Halbfinale live von „Kabelbruch“ und Wolfgang Frank, und vor dem EM-Finale mit dem großen Sommernachtskonzert des tonart Jugendsinfonieorchesters. Daneben gibt’s sportliche Fun-Aktivitäten – ein Tipp-Spiel mit tollen Gewinnen rundet das Programm ab.