"Pubertät auch als Chance sehen"

In "Vorarlberg LIVE" spricht Lebens- und Sozialberaterin Tamara Testor-Schwärzler von "Familiensachen" über die Herausforderungen der Pandemie, die Pubertät und Chancen für Eltern.

„Pubertät…wenn Erziehen nicht mehr geht“ heißt ein Vortrag der Lebens- und Sozialberaterin Tamara Testor-Schwärzler. Sie ist selbst Mutter von vier Söhnen und hat Familienfragen zu ihrer Berufung gemacht. Gerade durch die Pandemie wurden Familien stark gefordert, berichtet Testor- Schwärzler von „Familiensachen“ am Donnerstagabend bei Vorarlberg LIVE.

Wenn die Kinder dazu noch in der Pubertät angekommen sind, war die Verzweiflung oft doppelt so hoch. „Ich beobachte, dass der Pubertät ein schlechterer Ruf vorauseilt, als sie tatsächlich ist. Pubertät ist in vielen Köpfen als schwierig und kompliziert verhaftet.“