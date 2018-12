PTS Dornbirn gewinnt Lehrlings-Casting

Maurerlehrling Felix Mathis erreichte den ersten Platz beim Lehrlings-Casting im MAZ in Hohenems.

Am Donnerstag trafen sich über 40 Bau-Nachwuchstalente aus ganz Vorarlberg im MAZ (Maurerausbildungszentrum) in Hohenems, wo sie den ganzen Tag auf dem Prüfstand waren. Auf fünf Stationen konnten sie ihr Wissen und Können zeigen: Die Leistungsüberprüfung ging vom Allgemeinwissen über sportliche Fähigkeiten, Deutsch und Mathematik bis hin zum handwerklich-praktischen Können beim Mauern. Die Jugendlichen mauerten einen Kamin, wobei es darauf ankam den Grundriss exakt aufzureißen und dann die Ziegelsteine im Winkel mit den passenden Stoßfugen so zu setzen. So sollten die einzelnen Schichten nicht nur perfekt in der Waage sein, sondern auch das Höhenmaß mit den Mörtelschichten sollte eingehalten werden.