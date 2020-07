Psychiatrisches Gutachten: So bewertet Haller den Angeklagten

So schätzt der Vorarlberger Psychiater die Zurechnungsfähigkeit des Mannes ein, der seine Lebensgefährtin erwürgte.

Reinhard Haller referierte am späten Vormittag beim Thema „Zurechnungsfähigkeit“ über die Psyche des Mannes. Der bislang Unbescholtene war nie in psychiatrischer Behandlung und weist keine Auffälligkeiten auf. Dass der sozial integrierte Armenier in jener Tatnacht von heftigen Gefühlen aufgewühlt war, ist glaubwürdig.