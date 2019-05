Psychedelische Verwirrspiele im mumok

Wem hier schwindelig wird, sollte nicht an seiner Wahrnehmung zweifeln: Das Wiener mumok bietet seinen Besuchern ab Freitag nämlich das Vergnügen psychedelischer Verwirrspiele. Einerseits widmet man sich unter dem Titel "Vertigo" der Kunstströmung Op Art, andererseits gibt es die erste Personale von Dorit Margreiter in Österreich zu erkunden. Zwei Präsentationen, die sich hervorragend ergänzen.

Das wirklich physische Erlebnis gibt es allerdings zwei Stockwerke höher: In teils abgedunkelten Einbauten sind dort unzählige Installationen zu erleben, die die Op Art zum Leben erwecken. Etwa in Adolf Luthers “Laserraum” von 1970, der ganz simpel seinen Titel zum Programm erklärt, oder dem äußerst gelungenen “Licht in Bewegung” von Julio Le Parc, bei dem sich ein vom Lufthauch der Besucher angetriebenes Mobile mit zwei Lichtstrahlen zu einem glitzernden Tanz verbindet. Ist die Ausstellung selbst schon labyrinthisch angelegt, so kann man dank Gianni Colombos Beitrag zur Biennale in Venedig von 1968 komplett die Orientierung verlieren – nicht zuletzt aufgrund eines Schwarzlicht-Raumes, in dem sich die Seitenverhältnisse sukzessive verschieben.