PSG-Goalgetter Mbappe erteilte Real Madrid Absage

Topstürmer Kylian Mbappe will Paris Saint-Germain nicht in Richtung Real Madrid verlassen. "Ich bin hier, ich bin Teil des Projekts", sagte der französische Fußball-Weltmeister nach dem Gewinn des Meistertitels mit PSG am Sonntag im TV-Sender Canal Plus. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, der neue Real-Trainer Zinedine Zidane wolle Mbappe zu den Königlichen locken.

“Es ist gut für Real Madrid, wenn Zizou da ist, aber ich werde mir das nur als Bewunderer anschauen”, sagte der Angreifer, nachdem er beim 3:1-Sieg gegen seinen Ex-Club Monaco alle drei Treffer erzielt und damit den vorzeitigen Titelgewinn PSGs fixiert hatte.