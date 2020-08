PSG feierte in Champions League 2:1-Sieg gegen Bergamo

Paris Saint-Germain steht erstmals seit 25 Jahren im Halbfinale der Fußball-Champions-League. Der Mitfavorit benötigte dafür am Mittwoch zum Auftakt des Finalturniers in Lissabon aber eine gehörige Portion Glück. PSG verhinderte das Aus gegen Außenseiter Atalanta Bergamo mit zwei späten Toren. Nach dem 2:1-Sieg geht es im Halbfinale nächsten Dienstag gegen RB Leipzig oder Atletico Madrid.

Die märchenhafte Saison Atalantas, des Clubs aus der vom Coronavirus besonders hart getroffenen Stadt in der Lombardei, endete mit einem Drama. Mario Pasalic hatte den Dritten der italienischen Serie A vor der Pause in Führung gebracht (27.). Im Finish drehten Tore von Marquinhos (90.) und Eric Maxim Choupo-Moting (93.) aber die Partie.

PSG kratzte damit gerade noch die Kurve. Seit dem Einstieg der potenten Geldgeber aus Katar im Jahr 2011 war Frankreichs Serienmeister in der "Königsklasse" nie weiter als ins Viertelfinale vorgedrungen. Der Bann wurde nach der Corona-Pause unter besonderen Umständen gebrochen - mit einer Entscheidung in nur einem Spiel und ohne Zuschauer.

Ein neuerliches Aus hätte Trainer Thomas Tuchel schwer in Bedrängnis gebracht. Angeschlagen war der Deutsche am Ende aber nur, weil er nach seinem Mittelfußknochenbruch auf Krücken jubeln musste. Auch Kylian Mbappe hatte seinen Anteil am Aufstieg. Der Jungstar saß wegen seiner vor drei Wochen erlittenen Knöchelverletzung zwar vorerst nur auf der Ersatzbank, brachte nach seiner Einwechslung in der 60. Minute aber neuen Schwung.

Bei Atalanta fehlte Topstar Josip Ilicic aus persönlichen Gründen. Dem Slowenen sollen die tragischen Auswirkungen des Coronavirus in Bergamo besonders nahegegangen sein. Der 32-Jährige reiste nicht mit dem Team nach Lissabon. Im Achtelfinal-Rückspiel im März in Valencia (4:3) hatte er noch alle vier Tore erzielt.

Doch auch ohne große Namen kratzte Atalanta am erst zweiten Einzug der Clubgeschichte in ein Europacup-Halbfinale. 1987/88 waren die Lombarden im Cup der Cupsieger in die Vorschlussrunde vorgedrungen. In der Champions League durfte das von Gian Piero Gasperini betreute No-Name-Team in dieser Saison überhaupt das erste Mal mitwirken.