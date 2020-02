Der französische Autobauer PSA strotzt vor der Fusion mit Fiat Chrysler vor Kraft. Trotz weltweit schwacher Konjunktur und hausgemachten Problemen in China war der Opel-Mutterkonzern im abgelaufenen Jahr profitabel wie nie. Die bereinigte operative Rendite im Autogeschäft kletterte um fast einen ganzen Prozentpunkt auf den Rekordwert von 8,5 Prozent, wie PSA am Mittwoch mitteilte.

Damit hebt sich Peugeot von vielen Konkurrenten ab, die schlechter abschneiden. Den kriselnden Lokalrivalen Renault hat Peugeot regelrecht abgehängt. "Basierend auf unserem Geschäftsmodell und unserem Kampfgeist, der sich als effizient erwiesen hat, freuen wir uns darauf, mit der geplanten Fusion mit FCA eine neue Ära einzuleiten", sagte Konzernchef Carlos Tavares in Paris.

Kampfgeist dürfte nach Ansicht von Experten auch nötig sein, um den geplanten Zusammenschluss zum weltweit viertgrößten Autobauer trotz schwächelnder Konjunktur und der Risiken durch die Coronakrise über die Bühne zu bringen. Tavares betonte jedoch, er sehe keine Notwendigkeit für eine Restrukturierung nach der Fusion. Beide Konzerne seien in guter Verfassung. 2020 erwartet PSA einen Rückgang der Autonachfrage auf seinem Hauptmarkt in Europa um drei Prozent, in Russland um zwei Prozent. Die Ausbreitung des Coronavirus außerhalb Chinas erschwere eine Prognose, sagte Finanzvorstand Philippe de Rovira. Das Ziel einer durchschnittlichen operativen Rendite von mehr als 4,5 Prozent für den Zeitraum 2019 bis 2021 bekräftigte er. Zusammen wollen PSA und Fiat Chrysler die Kosten für neue umweltschonende Antriebe und neue Technologien stemmen, um die schärferen Klimavorgaben der EU zu erfüllen.