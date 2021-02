Prüfzugeinsätze: 72 schwere Mängel festgestellt

Vom 22. Februar bis zum 26. Februar führte die Landesverkehrsabteilung Vorarlberg in Zusammenarbeit mit dem mobilen Prüfzug der ASFINAG auf den Hauptdurchzugsrouten Vorarlbergs technische Kontrollen durch.

25 Fahrzeuge weiterfahrt untersagt

20.000 Euro Strafsicherheitsleistungen

Aufgrund der Vielzahl an festgestellten Übertretungen wurden insgesamt knapp 20.000 Euro an vorläufigen Strafsicherheitsleistungen eingehoben. Die gravierendste Kontrolle betraf ein Sattelkraftfahrzeug, welches mit knapp 20 Tonnen Stahlträgern beladen war, wobei der Sattelanhänger bei der Überprüfung am Bremsenprüfstand überhaupt keine Bremswirkung aufwies. Die am häufigsten festgestellten Mängel betrafen beschädigte oder abgefahrene Reifen sowie mangelhafte Bremsanlagen der Fahrzeuge.