Prozessfinanzierer will Grundversorgungstarife überprüfen

Nachdem der Kärntner Energieversorger Kelag den Grundversorgungspreis für Strom von 60 Cent auf 10,87 Cent je KWh gesenkt hat, will der Prozessfinanzierer Padronus die Grundversorgungstarife der anderen österreichischen Anbieter ansehen. Als nächstes soll der Tarif der TIWAG überprüft werden, sagte Padronus-Geschäftsführer Richard Eibl zur APA. Padronus reklamiert die Preissenkung in Kärnten als Erfolg, Kelag weist den Zusammenhang mit einer Klagsdrohung von Padronus zurück.

Am 1. Dezember soll jedoch die Strompreisbremse in Kraft treten. Damit werde das Thema Strompreis für die meisten Verbraucher ohnehin an Brisanz verlieren, schreibt Padronus-Geschäftsführer Richard Eibl in einer Aussendung. Allerdings fließe das Geld zu den Versorgern, damit sei die Strompreisbremse in dieser Form ein Subventionsskandal, so Eibl. Denn laut Gesetz könnten alle Kunden den Grundversorgungstarif in Anspruch nehmen, der nicht subventioniert werde.