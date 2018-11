Prozess zu millionenschwerem Erpressungsversuch hat begonnen

Mit erheblicher Verzögerung hat am Mittwoch am Wiener Landesgericht der Prozess gegen ein Quartett begonnen, das im Vorjahr die Meinl-Bank erpresst haben soll. Man wäre im Besitz von 76 ausgemusterten Firmen-Handys, könne die gelöschten Daten wiederherstellen und werde diese einem Interessenten verkaufen. Für den Rückkauf wurden laut Anklage 1,5 Millionen Euro verlangt.

Vor Richter Christian Böhm leugneten alle Angeklagten jedwedes unlautere Motiv. Der neuer Besitzer des Handy-Schrots will sich gewundert haben, dass eine derart renommierte Bank so sorglos mit den Handys umgegangen sei und habe vermutet, es könnten sich noch sensible Daten finden, da die Telefone teilweise noch Sim- und Speicher-Karten enthielten. Überprüft hatte er dies jedoch nie. Er habe sich einerseits vorstellen können, dass das Geldinstitut an einem Rückkauf interessiert sein könnte, andererseits hätte er sich gerne als Berater über den richtigen Umgang mit sensiblen Daten engagieren lassen.