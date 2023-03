Prozess wegen Mordversuchs an Baby

Eine 30-jährige Frau muss sich am Dienstag wegen versuchten Mordes an ihrem Baby vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, den Säugling im Juli 2022 in zumindest zwei Angriffen in Tötungsabsicht derartig heftig geschüttelt zu haben, dass das Leben des kleines Mädchens nur mehr durch eine intensivmedizinische Behandlung im AKH gerettet werden konnte. Die Angeklagte bestritt bisher die Vorwürfe.

Die 30-Jährige hatte das Kind im März 2022 als "Frühchen" auf die Welt gebracht. Aufgrund der tristen finanziellen Lage und Überforderung soll sie das Baby zumindest zwei Mal unter den Achseln gepackt und geschüttelt haben. Der unwissende Vater, der nach einer Attacke einen medizinischen Notfall vermutete, brachte das Kind dann ins Spital, wo es umgehend aufgrund multipler Verletzungen notoperiert und intensivmedizinisch betreut wurde.