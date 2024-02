Prozess wegen grob fahrlässiger Tötung des besten Freundes

Wegen grob fahrlässiger Tötung seines besten Freundes muss sich ein 20-Jähriger am Freitag am Landesgericht für Strafsachen verantworten. Dieser hatte ihm am 5. Mai 2023 das Steuer seines 450 PS starken Sportwagens überlassen. Der 19-Jährige verlor in der Leberstraße in Wien-Simmering kurz vor 2.00 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen geparkten Bus. Der 20-Jährige starb am Beifahrersitz.

Die Anklage geht davon aus, dass der Unfalllenker mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet unterwegs war. Der Tacho des Sportwagens soll 100 km/h angezeigt haben. Bei dem Crash wurde auch der 19-Jährige schwer verletzt, nun drohen ihm im Fall einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft.