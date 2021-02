Prozess wegen Angriffs mit Schraubenzieher in Graz

Ein 42-Jähriger ist am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht vor einem Geschworenensenat gestanden. Er soll im September 2020 versucht haben, einen Mann mit einem Schraubenzieher zu töten. Zuvor soll er ihm mit einer Rasierklinge die Wange aufgeschlitzt haben. Da der Betroffene aufgrund einer schweren Psychose als nicht zurechnungsfähig eingestuft wurde, wurde die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.

Der Syrer war stationär in der Psychiatrie und fühlte sich betrogen und verfolgt von drei - ebenfalls syrischen - Brüdern. Er rief einen von ihnen an und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Anschließend beschloss er, seinen Krankenhausaufenthalt zu beenden und ging weg. Er fuhr mit dem Taxi nach Fürstenfeld, wo sich seine drei Kontrahenten befanden. Einer war gerade in jener Pizzeria, wo der 42-Jährige zunächst einfach nur essen wollte.