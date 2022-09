Prozess um Mordversuch nach Prügelattacke in Wien

Wegen Mordversuchs hat sich am Donnerstag eine 20-Jährige vor einem Wiener Schwurgericht verantworten müssen, weil sie im Mai mit einem Messer auf ihren Freund losging, nachdem dieser sie verprügelt hatte. Der Mann soll sie ihren Angaben zufolge an den Haaren durch die Wohnung geschliffen haben. Um sich aus seinem Griff zu befreien, habe sie zum Messer gegriffen und plädierte auf Notwehr. Die Anklägerin meinte: "Die beiden sind sich gegenseitig nichts schuldig geblieben."

"Da wurde er noch aggressiver, packte mich an den Haaren und zerrte mich in die Küche", sagte die Beschuldigte, die seit dem Vorfall in Untersuchungshaft sitzt. Bei der Abwasch lag ein weiteres Messer, sie schnappte es sich und stach zu. Am Ende hatte der Mann in der Brust zwei Stiche und am Oberarm einen weiteren Stich. "Ich habe überhaupt nicht gefühlt, das ich ihn getroffen habe." Sie habe erst bemerkt, dass ihr Freund verletzt sei, als er ihre Haare losgelassen habe. "Was hatten sie für Emotionen dabei?", fragte die Schwurgerichtsvorsitzende Martina Frank. "Ich war so wütend, weil er meine Mutter beleidigt hat." Schon zwei Woche zuvor sei er auf die Frau losgegangen. "Ich wollte zu einer Freundin ziehen, ich wurde aber von meinem Freund in der Wohnung eingesperrt."