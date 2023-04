Prozess um Missbrauch von Elf- und 14-Jähriger in Wien

Weil sie mit einem elf sowie einem 14 alten Mädchen sexuelle Handlungen unternommen haben sollen, nachdem sie die beiden mit der Aussicht auf Ecstasy-Tabletten in eine Wohnung in Wien-Meidling gelockt hatten, müssen sich am Donnerstag ein 17 sowie ein 19 Jahre alter Bursche am Landesgericht für Strafsachen verantworten. An sich wäre gegen den 17-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs bereits verhandelt worden - er blieb jedoch der Verhandlung fern.

Somit muss nun ein Schöffensenat über Schuld und Strafe von beiden Burschen befinden. Zu den angeklagten Tathandlungen war es am 10. November 2022 gekommen. Die beiden Mädchen, die aus äußerst problematischen familiären Verhältnissen stammen und sich in einem Krisenzentrum kennengelernt hatten, wollten von dem 19-Jährigen Ecstasy kaufen, nachdem sie am Vortag von ihm eine Tablette erhalten und konsumiert hatten. Der 19-Jährige bat sie in seine Wohnung, wo er ihnen dann klar gemacht haben soll, dass es diesmal Ecstasy nur gegen Bezahlung gebe. Als Gegenleistung forderte er laut Anklage Sex. Nach den inkriminierten Missbrauchshandlungen, an denen sich der mit ihm befreundete 17-Jährige der Staatsanwaltschaft zufolge beteiligte, liefen die Mädchen aus der Wohnung und gingen zur Polizei. Der Jüngere muss sich wegen entgeltlichem sexuellem Missbrauch von Jugendlichen und Herstellung von pornografischen Darstellungen mit Minderjährigen, der Ältere wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen verantworten.