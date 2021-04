Prozess um Millionenbetrug bei Semmering-Basistunnel

Der Prozess gegen sechs Beschuldigte wegen des Verdachts des gewerbsmäßig schweren Betrugs beim Bau des Semmering-Basistunnels (SBT) hat am Montag im Landesgericht Leoben begonnen. Den Männern - allesamt Österreicher im Alter von 35 bis 68 Jahren - wird vorgeworfen, Baumaterial und Diesel im Wert von rund 1,8 Millionen Euro abgezweigt zu haben. Von den Beschuldigten waren bisher nur zwei geständig.

Staatsanwältin Elisabeth Uller wirft den Angeklagten vor, dass sie vor allem in den Jahren 2018 und 2019 beim etwa sieben Kilometer langen Tunnelabschnitt Grautschenhof in der Steiermark - es handelt sich um das dritte Baulos - Baumaterial im Wert von etwa 1,6 Mio. Euro und Dieseltreibstoff im Wert von rund 200.000 Euro abgezweigt haben. Die Männer sollen unter anderem mit Scheinrechnungen und -lieferungen gearbeitet haben.

Nach der Staatsanwältin waren die Verteidiger am Wort: Zunächst sagte der Anwalt eines 48-jährigen Niederösterreichers, dass sein Mandant beim voll umfänglichen Geständnis bleiben wird. Der Mann habe von Beginn an alles zugegeben und wesentlich zur Wahrheitsfindung beigetragen: "Den Tatplan hat der Zweitangeklagte entworfen."

Die vorgeworfenen Delikte seien viel zu offensichtlich: "So dilettantisch kann kein Mensch sein", das der Anwalt weiter. "Er wäre ein Vollidiot, wenn er das so gemacht hätte." Der Beschuldigte werde jedenfalls um seinen Ruf vor Gericht kämpfen. Der Verteidiger sagte, dass vielmehr der 48-jährige Niederösterreicher die Schuld trage: "Der versucht sich selbst zu retten und belastet meinen Mandanten."

Der vierte Beschuldigte, ein 53-jähriger Burgenländer, wird sich laut seines Anwalts ebenfalls nicht schuldig verantworten. Der Angeklagte soll als Magazineur bei der Verwaltung des Warenlagers den Betrug mitverantwortet haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Der Anwalt schilderte, dass bei so einer Baustelle ein "unfassbarer Aufwand an Material" nötig sei. Es würden allein an einem Vormittag vier bis fünf Lkw-Ladungen geliefert. "Bitte daher diese Kontrolle nicht überbewerten. Da werden keine Schrauben gezählt."